Pep Guardiola reveló detalles de su celebración: "Nos bebimos todo el alcohol de Mánchester"

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, aseguró que se bebieron "todo el alcohol de Mánchester" para celebrar el título de liga que levantaron el pasado domingo.

El técnico español explicó las celebraciones que tuvieron lugar el pasado domingo, tras empatar este miércoles contra el Brighton & Hove Albion en su penúltimo partido en la Premier League.

"Estaba un poco preocupado por si bajaba mucho nuestro rendimiento respecto a los últimos cuatro, cinco o seis meses, porque hace 40 horas nos bebimos todo el alcohol en Mánchester. Aun así hoy el equipo estuvo bien y estoy encantado. No quiero que bajemos el nivel antes de la final de la FA Cup y la Champions", dijo Guardiola a la cadena británica BBC.

"Yo a las 22:30 estaba en la cama. Estaba agotado. Vi 'Match of the Day' y me fui a dormir como un bebé, pero sé que los jugadores hicieron lo que tenían que hacer. Cuando ganas la Premier League tienes que celebrarlo", añadió el español.

Este domingo el City cerrará la Premier League con un partido intrascendente ante el Brentford fuera de casa.

Así fue el empate entre Manchester City y Brighton:

El Brighton coronó su gran temporada con un empate ante el Manchester City, ya campeón, que le permite sumar el punto necesario para sellar la clasificación para la próxima edición de la Europa League.

En este partido aplazado de la 32ª jornada del fútbol inglés, el equipo entrenado por el italiano Roberto de Zerbi suma 62 puntos, en sexta posición, y queda fuera del alcanza del Aston Villa (58) a falta de una sola fecha para el final del campeonato.

El empate pone fin a la racha de 12 victorias consecutivas que había encadenado el equipo de Pep Guardiola y que le llevó a remontar la desventaja del Arsenal y coronarse campeón.

La joya del Brighton, el joven paraguayo Julio Enciso (19 años), logró el tanto del empate para los locales después de que abriese el marcador para el City el internacional Phil Foden (25).

Tras su brillante temporada, el objetivo del Brighton ahora será el retener a sus máximas figuras, empezando por el ecuatoriano Moisés Caicedo y el argentino Alexis Mac Allister, pretendidos por los grandes de la Premier League.