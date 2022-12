Pep Guardiola se quejó por el alto costo de los futbolistas ingleses

El entrenador del Manchester City afirmó que tendrá que buscar jugadores fuera de Inglaterra para poder reforzarse de cara a la próxima temporada, debido al precio desorbitado de los futbolistas de ese país.

Desde que llegó al City, el pasado mes de julio, Guardiola ha fichado a ocho jugadores, pero solo uno era inglés, lo que confirma las dificultades para fichar talento en la Premier League.

Fue el defensa John Stones, por el que el City pagó al Everton 47,5 millones de libras (58 millones de dólares), una cifra muy superior a la desembolsada, por ejemplo, por el delantero centro brasileño Gabriel Jesús, comprado al Palmeiras por 'solo' 27 millones de libras.

"La gente no me cree, pero me gustaría jugar sólo con jugadores ingleses, pero son demasiado caros", lamentó este martes en la conferencia de prensa previa al partido atrasado de liga contra el Stoke City.

"Me gustaría jugar con ellos", insistió.

"Cuando estaba en Barcelona me gustaba alinear a jugadores locales porque tienen un sentimiento especial por el club, pero a veces eso no es posible".

"El mercado es el mercado", sentenció Guardiola, que entre su etapa en el Barcelona y su llegada al City entrenó tres temporadas al Bayern de Múnich.

"Es por ello por lo que el club ha trabajado con la academia durante tanto tiempo, pensando en los próximos años... conmigo o sin mí. Espero que conmigo", añadió.

"Me encantaría disfrutar trabajando con cuatro o cinco chicos que han crecido y jugado" en las categorías inferiores del club.

El City ocupa actualmente la tercera posición de la clasificación, a 11 puntos del líder Chelsea, por lo que si gana el miércoles al Stoke City podría ascender al segundo puesto (superando al Tottenham) y recortar la desventaja a ocho unidades con respecto a los Blues.

"Está claro que preferiría estar en la posición del Chelsea. ¿Crees que se tiene más presión siendo líder? Ven y siéntate en mi posición. Sabrás lo que es la presión", espetó a un periodista.