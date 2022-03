Pep Guardiola se 'rinde' a Liverpool: el entrenador elogió, de gran manera, al conjunto de Anfield

Pep Guardiola sigue cosechando triunfos con Manchester City; el equipo ciudadano venció 4-1 a Manchester United y se consolidó en la punta del campeonato, después de un 'bache' en el que no consiguió victorias en la Premier League.

Tras el duelo contra su rival de patio, el entrenador aprovechó para felicitar a sus jugadores: “Mi mayor éxito como entrenador es que sigamos corriendo como lo hacemos después de ganar tres Premier League en los cuatro últimos años. Y seguimos ahí arriba, intentando ganar otra vez”.

El estratega catalán también se refirió a la posibilidad de ser campeones del fútbol inglés, en esta temporada, pero no sin antes remarcar que se enfrentarán a un gran rival, como Liverpool, y lanzó varios elogios al conjunto de Anfield Road.

“Si al final no podemos conseguirlo es porque nos enfrentamos al rival más duro al que me he encontrado en mis 12 o 13 años como entrenador. El Liverpool de los últimos años es formidable", concluyó el extécnico de Barcelona.

¿Cuándo vuelve a jugar Manchester City, con Pep Guardiola al mando?

El conjunto 'citizen' recibirá a Sporting de Lisboa, el próximo miércoles 9 de marzo, desde las 3:00 PM, en juego válido por la vuelta de los octavos de final de la Champions League.