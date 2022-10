Pep Guardiola se sinceró sobre Kevin De Bruyne: "Hemos hecho de todo, excepto dormir juntos"

Manchester City dormirá como líder de la Premier League tras vencer por la mínima diferencia al Leicester City, en un partido parejo por la fecha 14 de la liga, que terminó en victoria para los dirigidos por Pep Guardiola, gracias a la única anotación de Kevin de Bruyne.

El conjunto 'ciudadano' sigue ajustando buenos resultados en el rentado local, y una vez más logró seguirle la pista al Arsenal, que aún no ha disputado su compromiso. Recordemos que de ganar, el equipo 'gunner' retomaría el liderato que ha tenido desde el arranque de la Liga Premier.

Publicidad

Más allá de los sucedido en el King Power Stadium, que dejó bien parado al 'City', Pep Guardiola concedió unas declaraciones en las que se refirió al buen nivel del volante belga, que ha sabido demostrar su calidad a lo largo de las diferentes temporadas desde que llegó al fútbol inglés.

“Necesita movimientos. En su lugar tienes que agarrar el balón en movimiento, no parar, no permanecer solo en una posición. Hoy lo tenemos de vuelta. Hoy estuvo ahí cuando lo necesitábamos. No significa que otras veces no lo pueda hacer, porque hemos estado siete temporadas juntos. Hemos hecho de todo, excepto dormir juntos. Es por ello que lo conozco muy bien. Nada va a cambiar mi opinión sobre lo que ha hecho en el club. Siempre quiero más de él”, expresó el estratega catalán.

En otra de sus intervenciones se refirió al presente de Erling Haaland, que se venía destacando en las filas del Manchester City, como un total depredador de goles, quien desafortunadamente salió lesionado del partido frente al Borussia Dortmund, en la Champions League, “Estoy seguro que en el juego contra Sevilla de la UEFA Champions League, no estará. Porque ya estamos calificados para la siguiente fase. Contra Fulham ya veremos. Tenemos seis días, creo. Seis o siete días para saberlo. Ya veremos”, concluyó.

Publicidad

Recordemos que el equipo 'ciudadano' tiene casi asegurado el primer puesto de su grupo en la Liga de Campeones, luego de sumar once puntos en cinco partidos disputados, de sumar un empate o una victoria quedaría como líder del grupo G.

¿Cuándo son los próximos partidos del Manchester City?

Publicidad

El equipo dirigido por Pep Guardiola tendrá acción, el miércoles 2 de noviembre, en el último duelo de la fase de grupos de la Champions League, donde tendrá que recibir al Sevilla que ya está eliminado de la siguiente ronda del certamen.

Por su parte, en la Premier League volverá a jugar el sábado 5 de noviembre, cuando reciba al Fulham, en el compromiso válido por la jornada 15 de la Liga.