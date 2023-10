Pep Guardiola también entró en la polémica del gol mal anulado a Luis Díaz: acá lo que dijo del VAR

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, aseguró que el VAR mejorará en el futuro, después de la polémica ocurrida en el Tottenham-Liverpool con la anulación de un gol legal a Luis Díaz.

En Inglaterra se ha abierto el debate estos días sobre si la tecnología VAR es beneficiosa o perjudicial para el fútbol, después de que los árbitros del VAR erraran el pasado fin de semana a la hora de dar un gol legal a Luis Díaz.

"Fue un error y hay que aceptarlo. Los errores humanos ocurren y el VAR está ahí para reducirlos. Esperemos que acaben aquí y mejore. La Premier League y la gente del VAR intentarán mejorarlo. Se introdujo el VAR para hacer nuestro deporte más justo y esperemos que en el futuro sea aún mejor", aseguró el técnico español.

Luis Díaz en Tottenham vs Liverpool - Foto: Getty Images

El Liverpool clama, una vez vieron lo que ocurrió en el VAR, que se repita el partido, pero esto es prácticamente inviable, teniendo en cuenta la normativa de la UEFA y de la Premier League.

Y es que muchas voces han salido en protesta después de lo que sucedió en el partido de la Premier League. Uno de ellos fue el técnico alemán Jürgen Kloop, quien pidió que se repitiera el compromiso. "No lo hicieron a propósito y no deberíamos olvidar eso. Fue un fallo, un error obvio, pero creo que debería haber soluciones. Creo que se debería repetir el partido, aunque seguramente no ocurra", dijo en días pasados en una rueda de prensa.

Asimismo detalló: "No estoy enfadado con ellos, para nada. No deberíamos ir a por ellos. Cometieron un error y estoy seguro que se sintieron horrible por ello", aseguró el estratega alemán.

Ahora solo queda pasar la página, pues el Liverpool ya se prepara para enfrentar el domingo a las 8:00 a.m. (hora de Colombia) al Brighton.