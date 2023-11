Pep Guardiola y la particular respuesta sobre la ‘pelea’ con Darwin Núñez

El partido de Manchester City contra Liverpool finalizó con un empate 1-1 en el Etihad Stadium, el sábado, en el duelo de la fecha 13 de la Premier League. Aunque además del resultado otro tema que fue noticia tuvo como protagonistas a Pep Guardiola y Darwin Núñez.

El técnico español y el delantero uruguayo tuvieron un cruce ya finalizado el compromiso, cuando el sudamericano le hizo un reclamo al europeo, aunque no se entendía cuál era el motivo.

El propio Jurgen Klopp tuvo que intervenir en esta discusión entre Pep Guardiola y Darwin Núñez, en especial tomando a su jugador, separándolo e intentando evitar que le dijera más palabras al entrenador del Manchester City.

De hecho, el DT alemán del Liverpool se refirió al tema en rueda de prensa e intentó no darle importancia a lo sucedido y respondiendo hasta de forma jocosa que no entiende español.

“Esta situación después del partido no tiene nada que ver con una feroz rivalidad histórica. Son emociones, no estoy seguro de ser yo quien deba explicarlo ya que no fui yo quien estuvo involucrado. No estuve en absoluto involucrado. Los amo a ambos así que traté de calmar un poco la situación sin saber al 100% lo que había pasado porque no entendía ni una palabra”, fueron las palabras del timonel del elenco de Merseyside.

Pero ahora, el que también se refirió al tema fue Pep Guardiola, quien también intentó no ‘agrandar’ lo sucedido, aunque respondió de forma particular cuando se lo preguntaron.

“Es más fuerte que yo pero no ha pasado nada. No es frustración, yo estoy muy contento. No pasó nada. Estoy increíblemente contento con nuestra actuación porque después de siete años aquí, sabemos lo bueno que es el Liverpool”, fue lo que declaró el técnico del Manchester City sobre la discusión con Darwin Núñez.

Lo cierto es que hasta el momento no hay conocimiento de cuál fue el disgusto del delantero uruguayo con el técnico español, y ninguno ha querido referirse específicamente al tema.

