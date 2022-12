Philippe Coutinho no fue convocado por Liverpool, para enfrentar a Manchester City

El jugador, quien fue pretendido por Barcelona, se viene recuperando de una lesión y aunque jugó algunos minutos con su selección, Jürgen Klopp decidió no contar con él.

El centrocampista brasileño Philippe Coutinho no fue incluido en la lista de convocados para enfrentarse este fin de semana al Manchester City, anunció este viernes el entrenador del Líverpool Jurgen Klopp.

Coutinho, que finalmente vio frustrado su pase al Barcelona, está "de buen humor" tras regresar de jugar los partidos de clasificación mundialista con la Selección Brasil, declaró el técnico germano.

El jugador brasileño no ha jugado aún esta temporada con el equipo de Anfield por una lesión de espalda, según el club inglés, aunque participó en los dos últimos partidos con Brasil, en ambos como sustituto, frente a Ecuador y Colombia.

"Tenemos todos los datos (sobre Coutinho) de la Federación Brasileña -entrenamientos, la intensidad de los entrenamientos- y todo estaba bien. Jugó dos veces- creo que unos 15 o 20 minutos", explicó Klopp.

"Podría jugar 15 o 20 minutos contra el City, quizás algo más, pero creo realmente que no tiene sentido", añadió el técnico.

"Él está de acuerdo completamente, por lo que no es lo mismo que si él hubiese dicho 'no, no necesito entrenamiento, quiero jugar". "Fue una buena conversación", precisó.

Liverpool, que goleó al Arsenal 4-0 antes del parón internacional, es segundo en la Premier League tras tres partidos, con dos triunfos y un empate.