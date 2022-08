Preocupación en Liverpool: Thiago Alcántara salió lesionado contra Fulham

La jornada inicial de la Premier League no fue lo que esperaba el Liverpool, pues, además del empate contra Fulham (2-2), uno de los equipos recién ascendidos a primera división, algunos jugadores del equipo sufrieron lesiones a lo largo del encuentro.

El más preocupante fue el golpe recibido por Thiago Alcántara, que en el segundo tiempo del compromiso fue visto tomándose el muslo tras un descuelgue, lo que hizo que fuera atendido por los médicos del equipo de manera inmediata. Aún así, el mediocampista español salió cojeando del campo y encendió las alarmas del conjunto 'red'.

Alcántara fue reemplazado por Harvey Elliot, joven jugador inglés del Liverpool, en un momento del partido en el que los dirigidos por Jurgen Klopp todavía buscaban revertir el 1-0. Jordan Henderson, capitán del equipo, también recibió un pequeño golpe, pero pudo continuar en el compromiso.

El jugador español llegó en 2020 como uno de los grandes refuerzos para el conjunto de Merseyside, tras una gran temporada con el Bayern Múnich. Sin embargo, las lesiones han sido una constante durante su estadía en Inglaterra y aunque eso no le ha impedido destacarse con el equipo, han mermado muchas participaciones en partidos claves.

Aún no se conoce el parte médico de Thiago Alcántara y aunque los pronósticos no son positivos, desde Liverpool se espera que la lesión sufrida, no sea de gravedad, para que el jugador esté disponible para los siguientes encuentros.

En la primera jornada de la Premier League, el conjunto 'red', con Luis Díaz de titular, fue sorprendido por Fulham, recién ascendido a la primera división, con un empate (2-2) en Craven Cottage, en un encuentro en el que Aleksandar Mitrovic adelantó al equipo local en un par de ocasiones. Sin embargo, Darwin Núñez y Mohamed Salah, salieron para salvar a los 'reds', rescatando un punto, en el arranque de la liga inglesa.