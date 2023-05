Preocupación en Manchester City: Kevin De Bruyne no se entrenó con el grupo

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, confirmó que Kevin de Bruyne no se entrenó este lunes con el grupo y que ha empezado a "moverse", pero no desveló nada más del estado físico del belga.

De Bruyne no viajó este fin de semana a Londres para el partido contra el Fulham por una lesión y es duda para los próximos partidos de los 'Sky Blues'. En rueda de prensa, Guardiola informó de que el belga no se entrenó este lunes con el resto de sus compañeros y que ha empezado a moverse, pero no quiso dar más información sobre el estado del belga hasta que vea cómo está en el próximo entrenamiento, esta tarde en la ciudad deportiva del Manchester City.

Además, Guardiola confirmó que Nathan Aké ya está entrenándose con normalidad y que estará disponible para enfrentarse al West Ham United este miércoles.

Ahora, el conjunto 'Citizen' se prepara para su próximo encuentro liguero ante el West Ham.

Por parte de los 'Hammers', ha tenido un mal historial en sus visitas al estadio del Manchester City en la Premier League, logrando solo una victoria y un empate en 16 partidos. Además, ha recibido goles en todas sus visitas a este estadio y su última victoria sin encajar goles contra el equipo de Manchester fue en 2003.

Desde diciembre de 2018, el Manchester City ha ganado los últimos 24 partidos que ha disputado los miércoles en la Premier League, lo que constituye un récord en la competición. Además, el Manchester United es el único equipo con un porcentaje de victorias más alto que el Man City en los partidos disputados los miércoles en la Premier League, aunque la diferencia es mínima. Igualmente, los 'citizens' ha anotado en todos los últimos 30 partidos de la Premier League jugados en casa, totalizando 100 goles, desde octubre de 2021, cuando perdieron ante el Crystal Palace. Además, han ganado los últimos siete partidos en el Etihad, marcando al menos dos goles en cada uno de ellos.