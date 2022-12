Primer triunfo de Wenger sobre Mourinho en la Liga Premier: Arsenal 2 - United 0

El conjunto de Londres aún tiene esperanzas de alcanzar los puestos de Champions, torneo al que el club de Manchester eligió llegar centrándose en la Liga de Europa.

El técnico francés Arsene Wenger, que no mantiene una relación muy amistosa con el portugués José Mourinho, ganó el duelo entre ambos en el partido en que Arsenal se impuso al Mánchester United 2-0, este domingo en la jornada 36 de Premier League.

De este modo, Wenger pudo celebrar su primer triunfo en Premier League sobre Mourinho en el decimotercer intento.

"Hemos tenido muchos empates (contra Mourinho) así como también jugamos contra grandes equipos en anteriores ocasiones. No es una lucha de un técnico contra otro", dijo Wenger.

Los "Gunners" siguen con vida, relazándose en la carrera por la Liga de Campeones, mientras que Liverpool (3) solo pudo empatar en casa (0-0) contra Southampton (10º).

En la clasificación, Liverpool recupera la tercera plaza (70 puntos, 36 partidos), que fue provisionalmente ocupada por el Mánchester City (4º con 69 puntos, 35 partidos) tras su amplia victoria contra Crystal Palace (16º) el sábado (5-0).

Por su parte, Arsenal sigue en sexta posición (63 puntos, 34 partidos) pero se aproxima a su rival de esta jornada, el United (5º con 66 puntos, 35 partidos).

Demasiados partidos, demasiados lesionados: José Mourinho lo había anunciado, su objetivo es el título de la Europa League (el vencedor se clasifica para la próxima Champions), en la que debe jugar el jueves el partido de vuelta de semifinales en casa contra el Celta tras vencer en Vigo por 1-0. Lea también: James, condenado a ser el mejor jugador del Real Madrid en el remate de la Liga.

Los "Red Devils" se presentaron por tanto en el Emirates Stadium con un equipo B, sin el francés Paul Pogba, el marfileño Eric Bailly, el holandés Daley Blind, Jesse Lingard y Marcus Rashford.

Y Arsenal acabó ganando 2-0, con goles del suizo Granit Xhaka, con un disparo de lejos que desvió Ander Herrera (54) y Danny Welbeck con un cabezazo imparable tras un centro de Alex Oxlade-Chamberlain (57).

Goles tardíos

"Fue una victoria construida pacientemente. En la primera parte estábamos nerviosos y en la segunda estuvimos mejor y marcamos los goles", señaló Wenger.

"Todavía tenemos posibilidades matemáticas y necesitamos ayuda. Esa ayuda solo podemos tenerla ganando nuestros propios partidos", añadió.

Mourinho reconoció que no puso a sus mejores hombres en el partido.

"Por supuesto que sabíamos que no veníamos con nuestro mayor potencial. Fue una decisión", indicó el portugués.

"Queremos intentar ganar la Europa League. Es más importante que terminar cuartos. Necesitamos a jugadores descansados", añadió.

"Estoy decepcionado con el resultado, pero no con la actuación. Perdimos porque no marcamos ya que tuvimos grandes ocasiones de anotar antes que ellos", explicó.

"Tuvieron suerte con el primer gol. No puedo pedir más a jugadores míos que no han jugado ningún minuto en semanas. Mi equipo estuvo bien, organizado. Jugamos para ganar y Arsenal no fue mejor que nosotros", concluyó el portugués.

Con cuatro partidos que disputar en la Premier, la esperanza renace en los "Gunners" que pueden soñar con una vigésima participación consecutiva en Champions.

Aparte del Arsenal, otro gran beneficiado puede ser el líder Chelsea, que jugará el lunes ante el Middlesbrough, penúltimo.

Los 'Bleus' podrían aprovecharse de la derrota del Tottenham, segundos, ante el West Ham (12º) por 1-0 el pasado viernes.

Por su parte, el Liverpool conservó la tercera plaza pese a su empate en casa a cero frente al Southampton (10º), pero el Mánchester City (4º) se acercó a un punto al ganar el sábado al Crystal Palace (16º) por 5-0.

Los pupilos del técnico Jurgen Klopp podrían caerse del podio de la liga inglesa, puesto que cuentan con un partido de más que sus rivales dirigidos por el español Pep Guardiola.

Liverpool pudo haber ganado si James Milner hubiera transformado un penal en el minuto 65 de juego.