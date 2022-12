¿Qué le dijo Son a Lloris para desatar su ira en el partido entre Tottenham y Everton?

En las últimas horas se conocieron detalles de lo que desató la rabia de Hugo Lloris con su compañero Heung-Min Son, durante el partido de la Premier League jugado el lunes pasado y que terminó con triunfo para los dirigidos por José Mourinho por la mínima diferencia.

El que se refirió al tema fue Lloris, quien entregó unas cortas declaraciones al respecto y que le quitó el tinte polémico al caso.

Publicidad

¡Escándalo! Hugo Lloris y Heung-Min Son casi se van a los puños en el Tottenham vs. Everton

"El haber concedido una oportunidad de gol al rival segundos antes de que acabara el primer tiempo porque no presionamos de la manera adecuada... eso fue lo que me enfadó. Pero es parte del fútbol, no es un problema. Seguimos adelante”, dijo el guardameta del Tottenham en declaraciones publicadas por 'The Sun'.

“Lo que pasó entre Sonny y yo es parte del fútbol a veces. No es un problema”, agregó Lloris.

'Infobae' recordó la imagen que le dio la vuelta al mundo y que incluso Mourinho calificó de "hermosa".

Publicidad

"Cuando el árbitro señaló el final de la primera parte, el Hugo Lloris salió corriendo en busca de su compañero Son Heung-min, para reprocharle algo. El coreano lo vio y siguió caminando, ignorando sus gritos, lo que enfadó más al arquero francés", indicó el medio argentino.