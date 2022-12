Raheem Sterling, el futbolista que le dedicaba siete horas al día a los videojuegos

El atacante del Manchester City dio unas declaraciones sobre la posible vuelta al fútbol en Inglaterra. Por otro lado, también se refirió a lo que hacía durante la cuarentena.

Raheem Sterling, figura del Manchester City dirigido por Pepe Guardiola, dio de que hablar con las declaraciones que hizo en una charla que tuvo con la futbolista norteamericana Megan Rapinoe.

“Me senté y pensé que no podía seguir así, que no podía estar en una habitación oscura jugando al Call of Duty durante seis o siete horas, me puse un horario. Me sentí perdido las primeras semanas pero luego se pasó”, dijo el atacante inglés.

Además, se refirió a la vuelta a la actividad. El futbolista dijo que: “No puedes volver a competir con una o dos semanas de entrenamientos, necesitas cuatro o cinco semanas completas, sobre todo si vas a volver a la competición, donde te pagan por ganar”, en declaraciones que recopiló la agencia EFE.

Entre tanto, el gobierno ha respaldado la posibilidad de que el fútbol vuelva a ver actividad en Inglaterra a medida dos del mes de junio.