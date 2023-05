Robbie Keane vuelve a la Premier League: es el nuevo asistente técnico del Leeds, de Luis Sinisterra

El mítico Robbie Keane, que marcó más de 100 goles en la Premier League, ha vuelto a Inglaterra como asistente de Sam Allardyce en el Leeds United, club en el que jugó dos años.

Keane jugó en Inglaterra en el Wolverhampton Wanderers, en el Coventry City, en el Leeds, en el Tottenham Hotspur, en el Liverpool, West Ham y Aston Villa, además del Inter de Milán, el Celtic de Glasgow, el LA Galaxy y el Atlético de Calcuta.

Tras retirarse en 2018, Keane comenzó su carrera como entrenador, como asistente del Middlesbrough, junto a su excompañero Jonathan Woodgate, y de la selección irlandesa.

Ahora, con la llegada de Allardyce al banquillo del Leeds para los cuatro partidos que restan de temporada, Keane se ha unido al cuerpo técnico del entrenador inglés y tratará de aportar su granito de arena para salvar a los 'Whites' del descenso al Championship (Segunda división inglesa).

"Me gusta mucho su personalidad y quiero que venga y dé un impuso a esta gente. No solo por lo que sabe como delantero, si no porque sabe lo que significa el Leeds y ama este lugar", dijo este miércoles Allardyce en rueda de prensa.

A lo largo de su carrera, Keane disputó más de 500 partidos y anotó más de 250 goles a nivel de clubes, además de jugar 146 encuentros con la selección irlandesa, con la que marcó 68 tantos en 22 años.

Allardyce se pone a la altura de Guardiola, Klopp y Arteta

Sam Allardyce, nuevo técnico del Leeds United, negó que esté "anticuado" y aseguró que está a la misma altura que los mejores técnicos de la Premier League, y nombró a Pep Guardiola, Jürgen Klopp y Mikel Arteta.

Allardyce fue confirmado este miércoles como nuevo técnico de los 'Whites' para los últimos cuatro partidos de la temporada, con el objetivo de salvarlos del descenso al Championship (Segunda división inglesa).

"La gente cree que soy viejo y que estoy anticuado, pero nada más lejos de la realidad. Guardiola, Klopp, Arteta... Están todos ahí conmigo. En términos de conocimiento del juego, estoy a su altura", aseguró el técnico inglés.

Esta será la temporada número 18 de Allardyce en la Premier; tiempo en el que ha dirigido a Everton, West Bromwich Albion, Bolton Wanderers, Sunderland y Coventry City.

En su carrera ha dirigido casi 600 partidos y tiene un récord de victorias ligeramente superior al 33 %. Su único descenso de categoría fue con el West Brom en 2021.