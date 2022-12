Rooney le daría el sí a China y se convertiría en el jugador mejor pago del mundo

El delantero del Manchester United será transferido al fútbol chino y cobrará 65 millones de euros por temporada, según afirma este miércoles la prensa inglesa.

Los equipos de China continúan atrayendo a grandes figuras de fútbol mundial. En esta ocasión el elegido es el inglés Wayne Rooney, quien según afirma la prensa inglesa este miércoles, ha decidido abandonar las filas del Manchester United.

Wayne Rooney, de 31 años, no estaría contento con el poco tiempo de juego que le está dando José Mourinho y por eso, buscaría tener más protagonismo en un equipo chino, pese a que su contrato con el club de Old Trafford termina a mitad de 2018.

Mourinho, técnico del Manchester United, no garantizó la continuidad del delantero en el club inglés: “Por supuesto que no puedo garantizar que Rooney se vaya quedar. Lo único que puedo garantizar es que si él se va, no es porque yo quiero que se vaya, jamás sacaría del club a una leyenda como él”.

Según el diario inglés Sky Sports, el club Guangzhou Evergrande, dirigido por Luis Felipe Scolari, sería el más interesado en hacerse con los servicios del máximo goleador de la historia del Manchester United.

El mercado del fútbol chino se cerrará el próximo martes 28 de febrero y se espera que se confirme el pase de Rooney al fútbol chino.