Santi Cazorla y su drama: "Llevo frustrado mucho tiempo por culpa de la lesión"

El jugador español, del Arsenal, de Inglaterra, lleva lesionado desde el 2016, ha sido operado ocho veces y lamentó no haber podido ayudar su equipo en la Liga Europa.

Santi Cazorla, futbolista del Arsenal, reconoció tras la eliminación de su equipo en la Liga Europa que quedarse a las puertas de la final "es algo muy duro" para todos, y lamentó que no hayan podido dedicarle el título a su entrenador, Arsene Wenger, que dejará el club a final de temporada.

"Queríamos llegar a la final por salvar la temporada, por el club, por el míster, por la afición. Quedarnos a las puertas es muy duro e intentaremos acabar de la mejor manera posible".

"Ha sido una eliminatoria muy igualada. Tanto aquí como en el Emirates el Atlético ha hecho su partido, defendiendo, jugando a la contra y encontrando los espacios. Sabíamos que iba a ser así. Aquí en muchos momentos hemos tenido el control del partido, hemos llegado con cierto peligro a su área. Es cierto que no hemos podido tirarle mucho a Oblak. Han decidido las áreas y eso es lo que cambia en el fútbol", manifestó.

Cazorla describió el ambiente en la plantilla tras el sinsabor europeo: "Estaba todo el mundo cabizbajo. Es un momento muy difícil de asimilar. Hay que levantar la cabeza, el fútbol tiene estas cosas. Unas veces ganas, otras veces no, y hay que felicitar al Atlético de Madrid".

Preguntado sobre cómo se encuentra de la lesión que le ha impedido jugar durante los últimos meses, señaló: "Soy optimista. Aún me queda mucho, hay que ser paciente y tener mucha tranquilidad. Estoy empezando a intentar hacer cosas en el campo y voy día a día. No me planteo nada a largo plazo y ojalá pueda volver lo antes posible".

"Llevo frustrado mucho tiempo por culpa de la lesión, no he podido ayudar ni al míster ni al equipo ni disfrutar del fútbol. Intento ayudar todo lo que puedo desde fuera, intento animar a los compañeros porque para ellos es un golpe duro quedarse a las puertas de la final. Llevo mucho tiempo fuera y ojalá pueda ayudar en todo lo que pueda", apuntó.

También se refirió a la salida de su técnico Arsene Wenger a final de la presente temporada y al posible fichaje de Luis Enrique como su sustituto.

"No sé quién va a venir. Sí que está claro que parece que el míster no va a seguir pero a día de hoy no sabemos quién va a ser el entrenador. Estamos a la expectativa de ver quién es, de qué proyecto hace el Arsenal. Lo importante es acabar de la mejor manera y despedir al míster del mejor modo posible", dijo.

"No sé a día de hoy qué va a decidir el club. Creo que están planteando en todas las áreas cambios y supongo que un proyecto ilusionante para el club. Vamos a ver qué pasa en el futuro", explicó también ante los medios tras la derrota de su equipo por 1-0 en el Wanda Metropolitano ante el Atlético de Madrid, lo que les impedirá estar en la final de la Liga Europa.