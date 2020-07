¡Se abre el mercado en la Premier League! Los jugadores que más suenan para cambiar de equipo

Con el comienzo este lunes del mercado de fichajes, son varios los futbolistas importantes de la Premier League que pueden buscar un cambio de aires durante las extensas diez semanas que hay por delante.

El mercado de fichajes en la Premier se ha abierto este 27 de julio y se cerrará el próximo 5 de octubre.

- Jack Grealish: Probablemente su caso sea el más claro. Parece imposible que el capitán del Aston Villa se mantenga en su club una temporada más. Grealish, mediapunta de 24 años, ha sido el mejor jugador de los 'Villanos' en la agónica permanencia en la Premier. Ha jugado en total 41 partidos, marcando 10 goles y repartiendo 8 asistencias. Su presencia ha sido vital para la salvación y su salida es cuestión de días o semanas. Su precio no parece que vaya a ser inferior a los 40 millones de libras y el Manchester United parecía ser el más interesado, aunque la explosión de Mason Greenwood y el excelente desempeño de Bruno Fernandes le pueden haber cerrado las puertas.

- Willian: El atacante brasileño ha acabado en gran forma la temporada y aún le queda la final de la FA Cup por delante para demostrar su nivel tras el parón. Su contrato con el Chelsea acabó a finales de junio, pero llegó a un acuerdo para renovarlo hasta el final de la campaña. Al principio parecía que saldría, pero tras marcar 5 goles en el regreso, el Chelsea parece estar dispuesto a renovarle. El Arsenal también se interesó por sus servicios.

- Wilfried Zaha: Su salida es un secreto a voces. Hasta lo confirmó su entrenador, Roy Hodgson, en la última rueda de prensa. Zaha quiere irse del Crystal Palace. Y es normal. El club ha demostrado poca ambición y ha sido capaz de perder siete encuentros de los últimos ocho en esta Premier League. Ya el verano pasado declaró que se quería marchar y acabó renovando por un jugoso importe. Este verano parece que la película no se repetirá. 27 años y solo cuatro goles esta temporada. Ha vivido tiempos mejores.

- Ben Chilwell: Uno de los mejores laterales izquierdos que tiene Inglaterra. Ha demostrado un gran nivel en el Leicester City, aunque ha estado lesionado en el tramo final de la temporada. Sin él, el nivel de los 'Foxes' en defensa ha bajado tanto que se han quedado incluso sin entrar en Champions League. El incentivo de jugar en la máxima competición continental le pueden restar argumentos para quedarse en el King Power Stadium. El Manchester City ya lo quiso en su día y suena para el Chelsea, como recambio de un Marcos Alonso que no acaba de ser titular para Frank Lampard. 23 años.

- Raúl Jiménez: El delantero mexicano ha completado la mejor campaña de su carrera deportiva. Octavo máximo goleador de la Premier League y por el camino batió el récord de ser el mexicano con más goles en una liga inglesa, superando a Javier 'Chicharito' Hernández. Su futuro puede depender de que el Wolverhampton esté o no en Europa la campaña que viene. A sus 29 años, puede ser la oportunidad para dar el salto a un grande del continente.

- Nathan Aké: Por su aspecto se parece a Ruud Gullit, pero en el campo es muy diferente. Este espigado defensa central ha sido el eje de la defensa del Bournemouth en los últimos años, hasta que esta temporada se ha confirmado su descenso al Championship. Estuvo en el Chelsea, quien se deshizo de él en 2017. A sus 25 años es uno de los jugadores que con su edad más partidos han jugado en la Premier.

- Ryan Fraser: En este caso un ex del Bournemotuh. Este extremo escocés acabó contrato con los 'Cherries' a finales de junio y no renovó para acabar la temporada, por lo que su destino estaba ya cerrado, aunque no anunciado. La campaña pasada realizó más de 15 asistencias en la Premier, pero esta ha estado algo más tímido. 26 años.

- Emiliano Buendía: El jugador más creativo de un Norwich City que ha sido un desastre este año en Premier League. El argentino ha dado ocho asistencias esta temporada aunque ha estado menos certero de cara a gol, con solo un tanto. Tiene experiencia en España, donde pasó por las filas del Getafe y la Cultural Leonesa.

- Adamá Traoré: El español ha sido una de las grandes sensaciones de la temporada. Estuvo incluso a punto de ir con la selección española, pero una lesión frenó su convocatoria. Junto a Raúl Jiménez han formado la pareja más prolífica de la Premier y se ha convertido en una tortura para sus rivales en la banda derecha. Tiene contrato hasta 2023 con los Wolves. EFE