Se abre el telón de la Premier: ya hay fecha y hora para el retorno del fútbol en Inglaterra

Este viernes, se conocieron los horarios de las próximas jornadas del campeonato de la máxima división inglesa. El 17 de junio, al mediodía de Colombia, se dará el pitazo inicial.

La Premier League, que se reanudará el próximo 17 de junio, ha desvelado este viernes los horarios de las tres primeras jornadas de liga después del parón por el coronavirus.

La competición arrancará el 17 con los encuentros Aston Villa-Sheffield United (12:00 p.m.) y Manchester City-Arsenal (2:15 p.m.).

La jornada número 30 del campeonato, ya con todos los equipos igualados a partidos, arrancará el viernes 19 con dos encuentros, el Norwich-Southampton (12:00 p.m.) y el Tottenham Hotspur-Manchester United (2:15 p.m.).

El virtual campeón, el Liverpool, no volverá a la competición hasta el domingo 20, cuando se mida al Everton (1:00 p.m.) con la posibilidad de que este encuentro se dispute en un estadio neutral.

Si el City perdiese su partido con el Arsenal y el Liverpool batiese a sus vecinos, los de Jürgen Klopp ganarían su primera liga en treinta años.

Otros encuentros importantes de los que ya se conoce fecha son el Chelsea-Manchester City del jueves 25 (2:15 p.m.) y el Manchester City-Liverpool del jueves 2 de julio (2:15 p.m.).

Jornada número 30 de la Premier League:

Viernes 19 Junio: - 12:00 p.m. Norwich City-Southampton- 2:15 p.m. Tottenham Spurs-Man Utd

Sábado 20 Junio: - 6:30 a.m. Watford-Leicester City - 9:00 a.m. Brighton-Arsenal - 11:30 a.m. West Ham-Wolverhampton - 1:45 p.m. AFC Bournemouth-Crystal Palace

Domingo 21 Junio: - 8:00 a.m. Newcastle United-Sheffield Utd - 10:15 a.m. Aston Villa-Chelsea - 1:00 p.m. Everton-Liverpool

Lunes 22 Junio: - 12:00 p.m. Manchester City-Burnley.