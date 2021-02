Se calentó y se fue de vulgar Jürgen Klopp: "ustedes lo que hablan es mier..."

"Que si Thiago está en el campo ya no rendimos bien es sólo una percepción pública. Hablan mierda, permitidme decirlo así. No son correctas. Todo el mundo necesita tiempo para adaptarse". Así explotó Jürgen Klopp , entrenador del Liverpool , cuando le cuestionaron en una entrevista con 'Sky' sobre el rendimiento del volante español, que aún no alcanza la dimensión esperada.

El timonel de los ingleses siguió y explicó que "Llegó tarde, es lo que pasa con algunos fichajes, luego tuvo Covid, se lesionó y encima se ha tenido que adaptar a un nuevo equipo".

"Todos somos lo suficientemente inteligentes como para juzgar la situación correctamente aquí. Thiago puede jugar mejor al fútbol, sí, pero todos podemos jugar mejor al fútbol. No hay duda de ello", finalizó Klopp.

Cabe señalar que el Liverpool se medirá este sábado con Everton , en el clásico histórico de la ciudad y se espera que los de Klopp retomen su buen juego y alejen de una vez por todas las críticas que vienen de todos los frentes.

