Se le abrió una puerta a Luis Díaz para ser titular: habría varias bajas en Liverpool vs. Newcastle

La temporada del Liverpool es para enmarcar. Además de estar en las semifinales de la Champions League, también llegó a la final de FA Cup, se coronó campeón de la Carabao Cup y está en la pelea, mano a mano con Manchester City, por el título de la Premier League.

Todo esta exigencia ha causado ciertos problemas en algunos jugadores, quienes han sufrido la exigencia física. Razón por la que las lesiones han ido apareciendo con el paso del tiempo. Uno de los más afectados ha sido Roberto Firmino, que se ha perdido algunos partidos.

De hecho, en rueda de prensa de este viernes 29 de abril, el director técnico, Jurgen Klopp, lo descartó para el compromiso de los 'reds' frente a Newcastle. "No es una lesión grave, estamos convencidos de ello, pero ya lleva mucho más tiempo de lo que pensábamos", afirmó.

"Él no estará listo para el partido de este fin de semana. Todavía no ha podido entrenar a la par de sus demás compañeros. Tenemos que obtener más información con respecto a sus molestias físicas y encontrar una forma de recuperarlo pronto", añadió el entrenador.

Así las cosas, teniendo en cuenta que el delantero brasileño es uno de los hombres del frente de ataque y que Liverpool no tiene otra alternativa que ganar, no se descarta que, nuevamente, Luis Díaz sea titular, tal y como ocurrió en los recientes partidos, compartiendo con Mohamed Salah y Sadio Mané.

Pero no es el único. Si bien Kostas Tsimikas regresó a trabajos, en el centro de entrenamiento, tras una enfermedad que lo marginó del duelo entre semana, por Champions League, contra Villarreal, tampoco es seguro que pueda estar presente en el juego de Premier League.

Por último, el estratega alemán habló de Curtis Jones, quien también es duda. "Con él tuvimos un poco de problemas, por una situación estomacal, pero espero que no se extienda ni se haga más grave de eso. No pudo entrenar en estos días y no sé si alcance a estar", sentenció.

¿Cuándo vuelve a jugar Liverpool?

Este sábado 30 de abril, a las 6:30 de la mañana, hora de Colombia, los 'reds' recibirán la visita de Newcastle, en el estadio de Anfield, por la fecha número 34 de la Premier League.

