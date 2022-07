¿Se le va otro 'panita' a Luis Díaz? Atentos a la estrella que puede irse de Liverpool

Liverpool vio cómo se fue Sadio Mané a Bayern Múnich, una de sus grandes figuras en los últimos años y, ahora, puede salir también Roberto Firmino, quien pasó de ser una pieza fundamental para Jurgen Klopp en el equipo inglés a no sumar muchos minutos en la última temporada.

La llegada de jugadores como Luis Díaz, Diogo Jota y Darwin Núñez haría que el delantero brasileño se quedara sin espacio en la titular del cuadro de Merseyside, de cara a lo que se viene en la temporada del fútbol de Europa, donde esperan levantar la Premier y la Champions League.

Publicidad

Aunque Firmino ha tenido acción en la pretemporada con los británicos, medios del 'viejo continente' indican a que el 'carioca' se iría a Juventus, que se viene reforzando de muy buena manera con jugadores como Paul Pogba y Ángel Di María, para hacerse sentir en Italia y en todo el continente.

En 'Tuttomercato' afirman que el atacante de Liverpool es el próximo objetivo en el mercado de transferencias para el conjunto intaliano y tener así una delantera de ensueño con Firmino al mando. Además, resaltan que el jugador termina contrato con los 'reds' en un año, por lo que saldría libre al final de la campaña.

Algo que no esperan que pase en Inglaterra, por lo que no verían con malos ojos la venta del futbolista en estos momentos por uno 45 millones de dólares, según el medio italiano. Así que, ahora, hay que ver si las negociaciones se terminan dando para el bien de ambas partes.

Publicidad

En las próximas horas podría resolverse esta situación y mirar si Luis Díaz perderá otro compañero en el frente de ataque de Liverpool, o no. Sería una baja sensible para Jurgen Klopp ya que, si bien no es titular, siempre está ahí presente en los compromisos del club.