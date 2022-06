¿Se le va otro 'panita' a Luis Díaz? Liverpool no renovaría a una gran estrella de su plantel

Liverpool tuvo que ver, en las últimas semanas, cómo se fue Sadio Mané de su plantilla en el presente mercado de fichajes, perdiendo así una de las grandes figuras para la temporada que se viene, pero esa no sería la única baja que sufriría el equipo de Merseyside, ya que Mohamed Salah tiene un año nada más de contrato con el club y de quien dicen que no renovaría en el 2023.

“El Liverpool no va a romper su estructura salarial para retenerle, igual que ya hizo con Mané. El club ha hecho unos cálculos muy claros, precisos y sin emociones con Mané. Quería un gran contrato como uno de los mejores jugadores del mundo. No lo culpo por eso", expresó Robbie Fowler, en su columna semanal en 'The Mirror'.

En ese orden de ideas, Salah terminaría yéndose de Liverpool tal como lo hizo el senegalés Sadio Mané. Luis Díaz quedaría sin otro de sus compañeros en el frente de ataque del equipo inglés, por lo que su importancia y relevancia subiría en la delantera.

"Mané está a la altura de prácticamente todas las estrellas de clase mundial en este momento, pero lo que el Liverpool obviamente hizo fue ejecutar sus análisis y decidieron venderlo para comprar a Darwin Núñez y mantener su estructura salarial en su lugar", agregó Fowler.

La economía en Liverpool no estaría de la mejor manera posible y ese sería el detonante para la salida definitiva de Mohamed Salah de esta institución y totalmente gratis, ya que desde enero de 2023 puede negociar con cualquier club del mundo.

"Surge la pregunta, ¿qué cálculos han hecho con Salah? Nuevamente, no sé todas las respuestas, pero lo que me viene a la cabeza es que no romperán su estructura salarial para mantenerle. Si estuvieran preparados para hacer eso, ya habría sucedido", concluyó el exjugador.