¿Se sacó la 'espinita'? Cristiano Ronaldo no saludó a Jamie Carragher en plena transmisión

Previo al partido entre Manchester United y Liverpool este lunes en el mítico estadio de Old Trafford, las cámaras y reflectores del estadio enfocaron de forma particular a Cristiano Ronaldo . El futbolista portugués ha recibido en las últimas semanas múltiples comentarios en contra, a raíz de que ha mostrado su posible intención de abandonar las filas de los 'diablos rojos'.

Hace unos días, el exdefensor del Liverpool y actualmente comentador deportivo de 'Sky Sports', Jamie Carragher, dio unas duras declaraciones sobre el capitán de la Selección de Portugal, que "nadie la quería", que ningún equipo buscaría hacerse con sus servicios como futbolista.

Sus palabras fueron las siguientes: "Su carrera se ha alargado porque es un gran profesional, pero ahora tiene 37 años, 38 cumplirá en esta temporada, y no es el mismo jugador. Sigue siendo un gran goleador, pero no es el mismo futbolista que antes. Puede que me equivoque, pero creo que ningún otro club de Europa lo quiere", fue la opinión que hizo luego de perder 4-0 contra el Brighton.

Pero este lunes, Cristiano Ronaldo no se pudo quedar con la 'espinita', recuerda cada uno de los comentarios y responde cuando es el momento preciso y así lo hizo. Cuando el Manchester United salió calentar al campo, el crack lusitano se percató que Roy Keane, Gary Neville y Jamie Carragher estaban en vivo para su canal. Fue allí el momento en que el nacido en Funchal, Madeira, hizo 'su jugada'.

Saludó tanto a Neville como a Keane, exfutbolistas del United, pero Carragher, quien miraba atento al '7', fue ignorado. Toda la acción quedó grabada en vivo y en directo por la transmisión de 'Sky Sports'. En las redes sociales no faltaron los comentarios al respecto.

Recordemos que el Manchester United se quedó con uno de los clásicos de Inglaterra, luego de superar 2-1 al Liverpool, que tuvo todo el partido al extremo colombiano Luis Díaz.

“Ningún club quiere a Cristiano Ronaldo”, dijo Carragher hace unos días. Pues aquí está la reacción del portugués, pasando de saludarlo en directo pic.twitter.com/aibEw5ZpIL — Manu Heredia (@ManuHeredia21) August 22, 2022