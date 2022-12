Sergio Agüero se lesionó la rodilla y estará alrededor de dos semanas por fuera de las canchas

El propio delantero argentino confirmó este domingo, a través de sus redes sociales, que le aquejaron problemas físicos en su rodilla izquierda durante el entrenamiento.

"Durante el entrenamiento de ayer tuve una molestia en la rodilla izquierda. Los médicos del club me confirmaron que en un par de semanas podré estar de regreso. ¡Ahora, con todo con la recuperación!", escribió el 'Kun' en su perfil en la popular red social.

Publicidad

Lea acá: Tottenham, con Davinson Sánchez durante los 90 minutos, goleó 1-4 al Bournemouth

El ariete se perderá el duelo de este lunes de la jornada 30 por la Premier League contra el Stoke City (3:00 p.m. hora colombiana), pero confía en llegar a tiempo a los partidos amistosos de la selección argentina contra Italia (23 de marzo en Manchester) y España (27 de marzo en Madrid).

Agüero, sin embargo, viajará con toda la expedición del Manchester City a Dubái (Emiratos Árabes Unidos) para una concentración de cinco días en el país árabe.

Lea acá: Fanáticos del West Ham invaden la cancha para enfrentarse con los jugadores

Publicidad

"Es una oportunidad ideal para que los futbolistas puedan entrenarse bajo el sol y prepararse para los desafíos que nos quedan. El año pasado viajamos a Abu Dabi y es un placer volver al país este año", aseguró Pep Guardiola, técnico de los 'citizens', en unas declaraciones a la página web del club.

Así lo anunció Sergio 'Kun' Agüero:

Publicidad

Durante el entrenamiento de ayer tuve una molestia en la rodilla izquierda. Los médicos del club me confirmaron que en un par de semanas podré estar de regreso. Ahora con todo con la recuperación! — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) March 11, 2018