Sergio Agüero , que jugó este domingo su último partido en la Premier League con el Manchester City, aseguró que es "un honor" haber jugado diez años en el mismo club.

"Es mi último partido, pero estoy muy contento. Lo he disfrutado mucho y mis compañeros me han ayudado a ello. Mi objetivo siempre es marcar goles y estoy muy feliz, porque en mi último partido hacer dos goles es fantástico ", dijo a Sky Sports.

"Cuando llegué aquí no sabía qué iba a pasar. Por eso, el primer título fue el más importante, y desde ahí empezamos a ganar mucho más. No es fácil estar diez años en un mismo club. Es un honor", añadió.

Sobre su futuro, Agüero, relacionado fuertemente con el Barcelona , prefirió no pronunciarse y dijo no saber nada aún. "Prefiero no pensar más y disfrutar este momento", expresó el argentino.

