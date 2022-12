"Si llega una oferta del Atlético, la voy a pensar, está claro": Diego Costa

El delantero hispanobrasileño reiteró en la noche del sábado que sólo dejaría el Chelsea para volver al Atlético de Madrid este verano, poniendo fin a las especulaciones sobre una eventual marcha a China.

"Si el club quiere realmente venderme y hay una oferta de otro equipo, me quedo. Si llega una oferta del Atlético, la voy a pensar, está claro", dijo el atacante brasileño en zona mixta tras perder la final de la Copa de Inglaterra frente al Arsenal.

"Mi futuro lo voy a elegir yo, no ellos. Para cambiar a otra ciudad y a otro país que no sea España no me voy", añadió Diego Costa.

El delantero puso fin así a las especulaciones sobre un eventual fichaje por un equipo chino, que se dispararon cuando en enero surgieron algunas diferencias entre Costa y el entrenador del Chelsea, Antonio Conte.

"Si el club realmente me quiere vender, sólo hay un equipo, lo dejé muy claro", sentenció Costa.

Según la prensa española, el Atlético de Madrid, que finalizó tercero en la Liga española y fue semifinalista de la Liga de Campeones, no vería mal el regreso del brasileño.

Sin embargo, el club español está pendiente de la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) sobre la prohibición de fichar impuesta por la FIFA por irregularidades en el traspaso de menores.

El TAS debe decidir antes de junio si anula, mantiene o reduce la sanción de dos ventanas de fichajes sin poder inscribir jugadores.

Si el TAS decidiera anular o reducir el castigo, el Atlético podría fichar en el mercado de verano.