Slaven Bilic, DT del West Bromwich Albion: "a James Rodríguez le pudieron sacar una amarilla"

Slaven Bilic, técnico del West Bromwich Albion, fue el protagonista de la polémica de la jornada en la Premier League y en medio del partido de este sábado, que su equipo perdió 5-3 frente al Everton, cuando Gibbs se salió de casillas, golpeó al colombiano James Rodríguez y se fue de la cancha de Goodison Park expulsado.

Ante dicha acción, el entrenador Bilic terminada la parte inicial se vio discutiendo airadamente con el árbitro Mike Dean.

"Ya al final del compromiso, el timonel del Albion se refirió a lo sucedido. “Fue una falta clara. Creo que tengo derecho, como entrenador del equipo, a pedirle al árbitro una explicación sobre eso. ¿Me preguntas por qué me expulsaron? Sinceramente, no lo sé", dijo el técnico.

Y renglón seguido agregó que “el árbitro no tuvo más remedio que mostrarle a Gibbs una tarjeta roja debido a su reacción. Mi jugador pudo ser un poco más inteligente y podría no haber reaccionado al ser golpeado por James y caer. Creo que no habría sido una tarjeta roja para James Rodríguez, pero puede haber sido una amarilla".