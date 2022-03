Thomas Tuchel y la situación del Chelsea: "Mientras tengamos un bus, es suficiente"

Las sanciones impuestas a Roman Abramovich por parte del gobierno británico, junto a la suspensión de varios patrocinadores, han hecho que el Chelsea se encuentre en una situación bastante complicada, y tras la victoria frente al Norwich, Thomas Tuchel habló acerca del tema.

"Sería una mentira si dijera que no tengo dudas pero también tengo mucha confianza. En situaciones complicadas hemos logrado buenos resultados o sea que podemos confiar en la mentalidad de nuestro club. A pesar de las sanciones, mientras tengamos suficientes camisetas y un bus para llegar a los partidos, nosotros estaremos allí y competiremos duro", declaró el técnico alemán.

Publicidad

También habló sobre el clima extraño que se sentía en Stamford Bridge, en el duelo contra Norwich en Premier League, que los 'blues' ganaron 3-1.

"No la sentimos así. A veces un calendario amplio ayuda, te da la estructura para estar seguro. Por supuesto había que había muchas distracciones, distracciones de otro nivel con las sanciones. Pero nuestro amor por el juego nos ha ayudado. El equipo ha demostrado mucho carácter", añadió.

Publicidad



El entrenador alemán comentó la influencia de esta situación en el rendimiento de los jugadores, y expresó que, a pesar de todo, siguen manteniendo un buen nivel.

"Creo que sólo están aliviados por el partido. Hemos jugado una primera parte fantástica, pero en la segunda hemos jugado como si estuviéramos con tres o cuatro goles arriba. En la segunda mitad el rival estuvo fuerte y no tenía nada que perder. Ellos tomaron los riesgos y nosotros sufrimos para adaptarnos", expresó.

Publicidad

Por último, Tuchel prefirió no opinar acerca de los canticos dedicados a Roman Abramovich, propietario del Chelsea.

"No los he escuchado o entendido. Es la primera vez que escucho sobre esto así que prefiero no comentar", concluyó.

Publicidad

¿Cuándo volverá a jugar el Chelsea de Thomas Tuchel?

El conunto 'blue' se medirá con Newcastle este domingo a las 9:00 a.m (hora colombiana), por Premier League. Los dirigidos por Tuchel están en la tercera posición del torneo, que es liderado por el Manchester City.