Tottenham, con Davinson Sánchez como inicialista, derrotó 3-0 al Arsenal, en la Premier League

Tottenham no se resigna a quedarse sin Champions League y con dos goles de Harry Kane, contribuyó a que el Tottenham Hotspur venciera a un Arsenal que jugó 60 minutos con un jugador menos y que pierde la oportunidad de sellar el cuarto puesto.

Los de Mikel Arteta tenían la posibilidad de volver a la Champions League cinco años después, si conseguían el triunfo en el derbi del norte de Londres, pero tras una actuación horrible, coronada con una expulsión por doble amarilla de Rob Holding a la media hora, los 'Gunners' tendrán que recurrir a los últimos dos encuentros de Premier para conseguir el premio.

Kane, con la competencia de Erling Haaland a la vuelta de la esquina, brilló en su partido, porque nadie ha marcado más goles al Arsenal que él. Trece suma después de su exhibición en el primer derbi lleno en el Tottenham Hotspur Stadium, el primero en condiciones tras la pandemia.

El delantero inglés se aprovechó con facilidad de los errores infantiles de un Arsenal que salió demasiado acelerado y demostrando por qué no es casualidad que sea el equipo con más tarjetas rojas de la competición. Gabriel coqueteó con los problemas, mientras el derbi se calentaba poco a poco.

Y si la roja era una posibilidad, más aún lo erran los desajustes en defensa de los de Arteta, que fueron incapaces de despejar un gran centro de Kulusevski al segundo palo. Ramsdale no salió a por él y los centrales llegaron tarde a por la pelota, pero no a por Son. Cedric, muy torpe, derribó al surcoreano y el penalti fue clamoros. Desde los once metros no falló Kane.

El gol desquició más al Arsenal y Holding fue al que le tocó la lotería de la roja. Con Gabriel más calmado, al central inglés se le fue la cabeza y blocó una carrera de Son. Un golpe que le costó la segunda amarilla y la expulsión.

Con 1-0, uno menos y 60 minutos por delante, con el añadido de tener a todo el público en contra, al Arsenal se le hizo bola. Cuatro minutos después de la expulsión de Holding, Son colgó un córner, Bentancur ganó la pelota en el primer palo y Kane se tiró con todo al segundo para cabecear a la red.

No había ya partido. No lo había desde hacía rato, de hecho. El tercero de Son, tras una refriega de Kane en el área, abrió el torrente del éxtasis de Conte y ensombreció aún más el gesto torcido de Arteta, pero no sirvió más que para sentenciar un encuentro finiquitado desde que Holding decidió derribar a Son.

Este resultado mantiene al Arsenal cuarto, con 66 puntos, pero con solo uno de ventaja respecto al Tottenham, que además tiene mucha mejor diferencia de goles. Al Arsenal, en las dos jornadas que restan, le queda visitar al Newcastle United y recibir en casa al Everton, mientras que el Tottenahm recibirá al Burnley y cerrará la liga contra el Norwich City.

- Ficha técnica:

3 - Tottenham Hotspur: Lloris; Emerson, Sánchez, Dier, Davies (Rodon, m.82), Sessegnon; Bentancur, Hojbjerg; Kulusevski (Moura, m.72), Son (Bergwijn, m.72) y Kane.

0 - Arsenal: Ramsdale; Cedric, Holding, Gabriel (Tavares, m.76), Tomiyasu; Elneny, Xhaka, Odegaard; Saka, Martinelli (Smith Rowe, m.64) y Nketiah (Lacazette, m.73).

Goles: 1-0. Kane, m.22, 2-0. Kane, m.37 y 3-0. Son, m.47.

Árbitro: Paul Tierney amonestó a Davies (m.17) por parte de los locales y a Smith Rowe (m.86), Odegaard (m.88) y Xhaka (m.91) y expulsó a Holding (m.33) por parte de los visitantes.