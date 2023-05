Tras once años en Premier League, Southampton desciende tras perder 2-0 contra el Fulham

Después de encadenar once años consecutivos en la Premier League, el Southampton firmó su descenso tras perder 0-2 ante el Fulham y será el primer equipo de la temporada en perder la categoría para descender a la 'Championship'.

El técnico español Rubén Selles no pudo obrar el milagro que necesitaba su equipo para salvar la categoría. Se hizo cargo del Southampton de forma interina por segunda vez en el curso el pasado 12 de febrero tras la destitución de Nathan Jones. Sin embargo, tras ganar al Chelsea 0-1 en su estreno, sus jefes apostaron por mantenerle hasta final de temporada.

La misión era complicadísima. El Southampton, colista, tenía quince partidos por delante para salir de un agujero muy profundo. Selles lo intentó, incluso se estrenó con tres victorias y dos empates consecutivos, pero desde la jornada 29 comenzó a caer de nuevo en picado.

Las derrotas ante el West Ham (1-0), Manchester City (1-4), Crystal Palace (0-2), Bournemouth (0-1), Newcastle (3-1), Nottingham Forest (4-3) y el empate frente al Arsenal (3-3), colocaron al Southampton a un empate de perder la categoría antes de enfrentarse al Fulham.

Publicidad

Sólo valía sumar tres puntos para mantener sus opciones y ni siquiera consiguió uno. El Southampton jugó muy nervioso, con el peso de la presión encima y su única sonrisa se torció a los 47 minutos cuando el VAR anuló a Carlos Alcaraz un tanto por fuera de juego prácticamente en la única ocasión de la que dispuso antes de recibir el primer jarro de agua fría.

Se lo dio Carlos Vinicius, que con un disparo desde dentro del área abrió el marcador para hundir a sus rivales, que sacaron definitivamente la bandera blanca con el segundo, obra de Aleksandar Mitrovic gracias a un cabezazo inapelable a falta de veinte minutos para el final.

El 0-2 fue una losa demasiado pesada para el Southampton, que necesitaba tres goles para mantenerse en la pelea por no perder la categoría. No los consiguió y después de once temporadas consecutivas en la Premier League, dijo adiós por la puerta de atrás para dejar en la memoria de sus aficionados grandes temporadas como 2015/16 en la que terminó en una importante sexta posición.