Un nuevo socio para Luis Díaz: Liverpool confirmó el fichaje de Fabio Carvalho

El mercado de fichajes en Liverpool se sigue moviendo. Después del fichaje de Darwin Núñez, el equipo 'red' presentó este domingo a un nuevo jugador, que será una gran apuesta de cara al futuro. Se trata de Fabio Carvalho, jugador portugués de 19 años, proveniente del Fulham, equipo en el que fue pieza clave para el ascenso a la Premier League.

El futbolista lucirá el dorsal número 28 del Liverpool y se unirá a la plantilla el próximo lunes 4 de julio, para preparar la pretemporada, en la que el cuadro inglés viajará a Tailandia para enfrentar a Manchester United y a Crystal Palace.

Carvalho no pudo ocultar su felicidad al llegar a uno de los clubes más grandes de Europa y así lo manifestó en su primera entrevista: "Es una sensación increíble estar aquí en uno de los clubes más grandes del mundo, si no el más grande. Así que estoy feliz de estar aquí y no veo la hora de comenzar".

"Una vez que escuchas que el Liverpool está interesado, solo hay un pensamiento en tu mente, que es unirte a ellos e intentar estar dentro y alrededor del equipo. Ojalá pueda lograr grandes cosas", aseguró Fabio Carvalho.

Jurgen Klopp habló sobre el nuevo fichaje de Liverpool y valoró su llegada al club, sin dejar de lado la responsabilidad de estar en un club de élite: "Es un jugador que puede poner de pie a un estadio. Pone su personalidad en sus actuaciones, es confiado y aventurero con el balón. Pero también hay que recordar que necesitará paciencia. Aquí tiene un vestuario repleto de grandes profesionales que le ayudarán a asentarse y adaptarse".

El joven delantero será una de las apuestas en el ataque del cuadro de Merseyside, después de la partida de Takumi Minamino. El jugador portugués se unirá a la delantera conformada por Mohamed Salah, Luis Díaz, Darwin Núñez y Diogo Jota.