Unai Emery, disgustado con Emiliano Martínez por el cuarto gol en contra: "Lo decidió por sí mismo"

Unai Emery, entrenador del Aston Villa , se mostró en desacuerdo con la decisión de su arquero, Emiliano Martínez , de subir a rematar el último córner del partido, lo que le costó el cuarto gol en contra a los 'Villanos'.

"Lo decidió por sí mismo", dijo Emery en rueda de prensa tras caer 2-4 contra el Arsenal. "Quizás haya habido un par de casos en la historia en los que el golero sube en el último minuto y marca, pero normalmente te marcan más de lo que marcas tú", añadió el técnico español.

Martínez fue protagonista en la derrota del Villa por meterse un gol en propia puerta en un disparo de Jorginho en el tiempo añadido. La pelota golpeó el larguero y después su cabeza antes de introducirse en la red.

En el último minuto, con córner a favor, el argentino decidió subir a rematar, lo que dejó desguarnecida su portería y permitió que, a la contra, Gabriel Martinelli hiciera el 2-4 definitivo.

Y es que la decisión del arquero fue innecesaria teniendo en cuenta que los villanos todavía tienen un margen de ocho puntos en el tema del descenso, ya que se ubican en la parte media de la tabla, en la casilla 11.

La prensa inglesa le reconoció al 'Dibu' algunas atajas, pero su terrible remate de partido, solo le alcanzó para 5 puntos de nota. Así enmarcó el Birmingham Mail, el desempeño del argentino: "El blanco de las burlas del Arsenal todo por su desafortunado gol en propia puerta en el tiempo de descuento. Martínez también trató de enmendarse y subió a la esquina antes de que Martinelli corriera y rodara a puerta vacía. No tuvo ninguna oportunidad con el primer gol de Saka después del mal despeje de Mings. No se mostró contentó en la anotación de Zinchenko, que todo el tiempo del mundo para arremeter contra él para el 2-2. No estuvo tan atareado como se hubiera esperado con el Arsenal fallando en numerosas ocasiones. Amonestado por perder el tiempo, mientras que su coordinación con los laterales del Villa estuvo un poco fuera de lugar a veces".

Con este encuentro, ya son 21 partidos los que suma el argentino esta temporada con la camiseta de los villanos, pero deberá mejor y encontrar esa regularidad que le dieron el privilegio de jugar con su selección nacional y además ser campeón del mundo en Qatar 2022 con una estelar actuación desde los 12 pasos.