Van de Beek le pone el pecho a la situación y confía seguir siendo jugador del Manchester United

Donny Van de Beek, que no salió del Manchester United en el pasado mercado de fichajes, pese a su papel residual en el equipo, confía en su futuro en Old Trafford y apuntó que desde el club le pidieron quedarse.

"He hablado sobre este tema con el entrenador y con el club y fueron muy claros de que querían que me quedara. El entrenador fue muy positivo conmigo: "Te necesito y quiero que te quedes", dijo el futbolista holandés en una charla con Rio Ferdinand.

"Lo que veo ahora a principios de temporada es difícil, porque no he jugado ni un solo minuto, pero el entrenador me dijo que cada día en el entrenamiento ve un Donny diferente", añadió.

"Tengo que confiar en él. Si no me necesitara, me habría dejado ir. Creo que tiene planes para mí", apuntó Van de Beek sobre Ole Gunnar Solskjaer.

El centrocampista holandés llegó el verano pasado por 40 millones de euros procedente del Ajax de Amsterdam, pero apenas ha rendido, contando la mayoría de sus actuaciones como suplente.