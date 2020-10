Vea el gol de Che Adams, hoy Southampton vs Everton, por la Premier League

Sigurðsson envolvido defensivamente nos 2 gols do Southampton. No 1º deixou Allan sozinho na marcação e Ward-Prowse infiltrar às suas costas. No 2º, não conseguiu a cabeçada que deixou Che Adams sozinho.



Comprometedor o 1T do islandês#PremierLeagueNaESPNpic.twitter.com/KfoA3X1hJP