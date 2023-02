Vea el gol de Erling Haaland hoy, en el Bournemouth vs Manchester City por Premier League

🤖🔥 ¿CUÁNDO NO? Haaland no perdonó y puso el 2-0 del #ManchesterCity ante Bournemouth en la #PREMIERxESPN.



▶️ No te pierdas la 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #PremierLeague en #StarPlusLA. pic.twitter.com/BayUIkH4l8