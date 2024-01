¿Virgil van Dijk se va del Liverpool?: el neerlandés dejó dudas sobre su futuro

El capitán del Liverpool, Virgil van Dijk, reconoció el domingo que los 'reds' tendrán una "gran tarea" para reemplazar a Jürgen Klopp, que dejará su puesto al final de temporada tal y como anunció por sorpresa el pasado viernes.

"El club tendrá una importante tarea entre sus manos, todo el mundo lo sabe", declaró el defensa central. "Hará falta reemplazar a nuestro entrenador, pero también a todo el 'staff'. Hay tantas cosas que van a cambiar", explicó el neerlandés.

"Siento mucha curiosidad por ver en que dirección irá, pero cuando se anuncie veremos nuestra situación", declaró el capitán de 32 años.

Los 'reds' de la ciudad de Liverpool golearon al Norwich 5-2, en juego de la cuarta ronda de la Copa de Inglaterra el domingo, el primer partido del Liverpool desde el anuncio de Klopp de abandar la dirección técnica a final de esta temporada.

Jurgen Klopp anunció que dejará el Liverpool a final de temporada. Foto: AFP

Si bien Van Dijk parece comprender la decisión sorpresa del técnico alemán de abandonar el equipo al final de temporada, sabe también que el actual líder de Premier League tendrá que hacer bien las cosas cuando escoja al sustituto del entrenador alemán.

Al ser preguntado si se veía parte de la próxima era del club, el neerlandés respondió: "Es una gran pregunta. No lo sé".

Desde el anuncio de Jürgen Klopp "nada ha cambiado realmente" para Van Dijk, "es seguro que eso cambiará al final de temporada, pero por el momento no es el caso y debemos seguir haciendo lo mismo", declaró, reconociendo que "es más fácil decirlo que hacerlo".

Dos partidos importantes esperan al Liverpool esta semana, con la recepción del Chelsea (9º) el miércoles y la visita al Arsenal (3º) el próximo domingo.

¿Qué fue lo que dijo Jürgen Klopp?

"Te das cuenta que ya no somos tan jóvenes como antes y no podemos saltar tan alto como podíamos. No es que haya pensando en ello a propósito, simplemente ha pasado. Este club necesita a un entrenador al máximo de su nivel. Cuando supe que no podía seguir, se lo tuve que decir a alguien. Creo que es la mejor decisión. Me he dado cuenta de que mis reservas de energía no son ilimitadas. Prefiero ponerlo todo en esta temporada", fue lo que expresó el técnico alemán sobre su salida del Liverpool a final de esta temporada.