Wayne Rooney, "ansioso" por jugar con Everton en Europa League

El delantero internacional inglés estará este jueves contra el Ruzomberok eslovaco, su primer partido europeo con el club donde se formó y al que volvió en el recientemente tras 13 temporadas en el Manchester United.

"Jugar en Europa con el Everton es algo que siempre he querido hacer. Fue una decepción no haberlo podido hacer antes, pero ahora tengo la oportunidad. He ganado la Europa League (con el United, la pasada campaña) y espero que el equipo llegue lejos esta temporada. Incluso, por qué no, ganarla", agregó el atacante.

"Mi primer partido cerrará una jornada emocionante, estoy ansioso. Para mí será especial la salida del túnel. Espero jugar con frecuencia y ayudar al equipo a ganar", indicó el nuevo jugador del Everton, quien disputará contra el equipo eslovaco la tercera ronda preliminar de la Europa League.

Rooney, máximo goleador de la selección inglesa (53 goles en 119 partidos), dejó a los ‘toffees’ en 2004.

