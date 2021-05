West Ham se las trae y sueña con clasificarse a Champions League: derrotó 1-2 a Burnley

Un doblete del delantero Michail Antonio permitió al West Ham aferrarse a sus opciones de clasificación para la Liga de Campeones, tras imponerse este lunes por 1-2 al Burnley, en un encuentro en el que los “hammers” marchaban por detrás en el marcador apenas superado el primer cuarto de hora de juego.

Pero este West Ham es un equipo totalmente diferente con la presencia en la punta del ataque del fornido delantero de ascendencia jamaicana.

Si el equipo de David Moyes parecía haber perdido cualquier opción de pelear por los puestos de Ligas de Campeones tras caer ante el Chelsea y el Newcastle, el regreso de Antonio, tras superar la lesión que le impidió disputar los dos últimos encuentros, devolvió la esperanza a los “hammers”.

Ni el gol del neozelandés Chris Wood, que abrió el marcador a los 19 minutos para el Burnley al transformar un penalti cometido sobre el mismo impidió la victoria del conjunto londinense.

Y es que tan sólo dos minutos después Michail Antonio devolvió la igualada (1-1) al tanteador al rematar de cabeza a las redes un centro del checo Vladimir Coufal, tras una sensacional recuperación de balón del español Pablo Fornals.

Un tanto que no aplacó la voracidad de Antonio que en el 29 daba definitivamente la vuelta al marcador (1-2) al rematar desde el interior del área pequeña un servicio del argelino Said Benrahma.

Fórmula que a punto estuvo de volver a dar frutos al West Ham tres minutos después en otro centro del norteafricano al que no llegó por milímetros Michail Antonio que volvió a ganar la partida a toda la defensa local.

Y es que Antonio, que el pasado mes de marzo anunció su intención de jugar con la selección de Jamaica, fue un problema irresoluble para la zaga del Burnley durante todo el encuentro.

Como demostró a los 55 minutos en un centro del español Pablo Fornals que cayó en los pies de Michail Antonio, que completamente solo, no fue capaz de acertar con la portería en esta ocasión.

Un fallo que a punto estuvo de costar muy caro al West Ham que vio como el Burnley dispuso diez minutos después una inmejorable oportunidad de empatar la contienda en una doble ocasión de Josh Brownhill y Jay Rodriguez.

Todo un susto que no pareció afectar a Michail Antonio que volvió a rozar el gol a los 72 minutos, un tercer tanto que finalmente no llegó, lo que no impidió al West Ham lograr un valioso triunfo, que situó a los “hammers”, quintos, a tan sólo tres puntos del Chelsea, el equipo que cierra los puestos de acceso a la Liga de Campeones.