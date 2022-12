William se despidió del Chelsea en un programa de la televisión brasileña: “Está terminado”

El contrato del futbolista, de 31 años, termina en el mes de junio y según ha trascendido en la prensa europea, Barcelona estaría interesado en sus servicios.

William, jugador brasileño del Chelsea inglés, dio por terminado su vínculo con el equipo, en el programa de televisión brasileño ‘Expediente Futebol’.

El futbolista brasileño se encontraba negociando con los ‘blues’, pero esta vez fue más lejos y le puso punto final a su periplo en el equipo londinense, al que llegó en 2013.

“Todo el mundo sabe que mi contrato se acaba en unos meses y la renovación es difícil, porque el Chelsea me propone ampliarlo por dos años más y yo le pido que sean tres. O sea que esto está terminado. No hablamos más, no hay ninguna negociación”, aseguró el jugador.

El exjugador del Corinthians ganó dos Premier League con Chelsea (2015 y 2017) y una Europa League (2009).

