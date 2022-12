Willian tomará medidas legales contra falso representante que lo vinculaba con varios equipos

El jugador brasileño del Chelsea publicó un mensaje en su cuenta de Instagram, en donde dio a conocer su que su firma también fue falsificada, por lo que tratará el tema con sus abogados.

Willian, quien el próximo nueve de agosto cumplirá 30 años, es uno de los jugadores que mayor interés ha despertado en el mercado de pases.

Por esta razón, el suramericano fue víctima de un falso representante que utilizaba un documento supuestamente firmado por el jugador, para tratar una posible vinculación con varios de los equipos más fuertes del mundo.

“En los últimos días me han informado que una “carta de autorización para un agente FIFA”, supuestamente firmada a mi nombre, ha circulado a través del mercado del fútbol. En dicha carta, el Sr. Denirobson Dias otorgaría una autorización al Sr. Renee Pinheiro Anunciação para que me represente hasta el 15 de agosto de 2018, en clubes de fútbol del Reino Unido y Francia. Me gustaría aclarar que nunca firmé esa carta, cuyo contenido niego por completo. Finalmente, dado que parece haber pruebas claras de que mi firma se ha falsificado o que se ha utilizado indebidamente, informo que mis abogados ya tienen instrucciones de proceder con todas las medidas legales pertinentes ante cualquier tribunal o autoridad competente. Espero haber aclarado el asunto y cualquier posible malentendido”, escribió el jugador.

Willian sería uno de los jugadores por los que el Real Madrid y Manchester United podrían hacerle una gran oferta al Chelsea, que sin embargo no está dispuesto de deshacerse tan fácil de una de sus figuras.