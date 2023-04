Wolves vs Chelsea EN VIVO Premier League: alineaciones y estadísticas

En juego válido por la fecha 30 de la Premier League , Wolves se medirá con Chelsea , con el objetivo de seguir sumando puntos en el campeonato.

Los ‘lobos’ tienen hambre de victoria y en manada irán a por los tres puntos para demostrar que no están hechos solo para una media tabla, aparte de que no debe confiarse con el descenso, que no se encuentra tan lejos de las posiciones para perder la categoría. Por ahora, están en la casilla número 14 con 28 puntos.

El Chelsea, tras su mercado de fichajes, cada vez va encontrando su rumbo y de la mano de Enzo Fernández y Joao Felix buscarán volver a las posiciones a las que tiene acostumbrados a sus hinchas y a los amantes del fútbol. Por ahora, son undécimos con 39 puntos.

Wolves Vs Chelsea Alineaciones Confirmadas:

Publicidad

¿A qué hora es el partido, de la Premier League entre

Wolves

y

Chelsea

?