Wolves vs Liverpool, hora y dónde ver EN VIVO, la quinta jornada de la Premier League

Wolverhampton y Liverpool protagonizaran uno de los encuentros de la quinta jornada de la Premier League. El partido se llevará a cabo en el Molineux Stadium, hogar de los 'lobos'.

Por parte del Liverpool, llega con la novedad de Luis Díaz que, al parecer, viene prendiendo las alarmas tras su partido en el estadio Monumental de Santiago de Chile, pues, al parecer, el guajiro habría llegado lesionado a Inglaterra debido al mal estado de la cancha.

Sin embargo, no hay nada confirmado y el propio técnico, Jürgen Klopp habló con respecto a lo acontecido sin dar ninguna pista de la desición que tomará de cara a enfrentar la próxima jornada de la Premier League. “Lucho aterrizó ayer a las 9 (de la noche). Vamos a ver adónde podemos seguir a partir de ahí. Todavía no los he visto. Los veré y luego tomaremos una decisión sobre el partido de mañana”, comentó el estratega.

Por el momento, hay incertidumbre en quienes será los titulares para este nuevo encuentro pues, cabe destacar que, Darwin Núñez, delantero uruguayo, se encontraba con la Selección Charrúa disputando, de igual manera, las Eliminatorias rumbo al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026.

Publicidad

El colombiano podría contar con una opción de reemplazo en Cody Gakpo, un talentoso jugador neerlandés con la versatilidad para desempeñarse en cualquier posición del frente de ataque. Este tridente ofensivo se complementaría con Mohamed Salah y, presumiblemente, con Diogo Jota, quien supliría la posible baja del delantero que defiende los colores de la 'celeste'.

Por otro lado, Alexis Mac Allister también sería una incognita debido que fue participe de los encuentro de Argentina enfrentado a Ecuador y Bolivia por la misma competición.

No obstante, en el caso del 'colorado' el Liverpool se vería obligado a confiar en Wataru Endo, un mediocampista japonés, en el rol de recuperador. Endo sería apoyado por Dominik Szoboszlai de Hungría y Curtis Jones de Inglaterra, quienes se posicionarían un poco más adelante en el centro del campo para brindar opciones creativas y de ataque al equipo.

Publicidad

Wolves vs Liverpool, hora y dónde ver EN VIVO, la quinta jornada de la Primer League

Fecha: Sábado 16 de septiembre del 2023

Hora: 6:45 a.m., hora de Colombia.

Estadio: Molineux Stadium

Canal de transmisión: Espn y Star +