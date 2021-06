Ya hay candidatos para reemplazar a Carlo Ancelotti en Everton, si se marcha al Real Madrid

Este martes tomó fuerza el rumor del posible regreso de Carlo Ancelotti al banquillo del Real Madrid, tras la salida de Zinedine Zidane. Y como era de esperarse, inmediatamente empezaron a sonar algunos reemplazos para el italiano, en la dirección técnica del Everton.

El cuadro de los 'toffees' ya tendría en la mira a algunos nombres para ser el entrenador en la próxima temporada, en caso de cambiar de timonel. Así lo dio a conocer el diario inglés 'The Athletic'.

"Ahora se cree que el Everton está elaborando una lista corta de posibles reemplazos, aunque no se ha hecho ningún contacto. Un nombre impactante en el cuadro es el técnico de los Rangers, Steven Gerrard, aunque el ex capitán del Liverpool no es el único candidato", afirmó el medio citado.

"Otros incluyen a Rafa Benítez, David Moyes, que se consideraría improbable en esta etapa. Además podría ser considerado Paulo Fonseca, Erik ten Hag y Roberto Martínez", agregó 'The Athletic'.

Así las cosas, James Rodríguez y Yerry Mina podrían cambiar de adiestrador en el banquillo del Everton, tras haber construido una buena relación con el italiano.