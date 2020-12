"Yerry Christmas": en Everton están felices con el nivel del defensor colombiano

Yerry Mina le dio la victoria al Everton , de Inglaterra, con un cabezazo certera que batió la resistencia del guardameta Bernd Leno.

Yerry Mina y un partido redondo con Everton: sólido en defensa y autor del 2-1 sobre Arsenal

Y tras la importante victoria del equipo de los colombianos, los 'Toffees' han enviado toda clase de elogios al defensor central nacido en Guachené: hasta tal punto de escribir "Yerry Christmas", en las cuentas oficiales del club.

El buen nivel que ha mostrado el exSanta Fe ha servido para que le dejaran de llover críticas a Mina González, quien no había mostrado lo mejor de su fútbol en las primeras jornadas de la Premier League .

Yerry Mina, cabezazo y gol contra el Arsenal: Everton gana 2-1, parcialmente, en la liga inglesa

Además, los hinchas de los 'Blues' le han comentado cosas como "I love you Yerald", "The Mina. The Pinta. The Santa Maria", "its a yerry merry christmas" y "Grande Yerry!!!".

The Mina. The Pinta. The Santa Maria. — Derek (@relandrek) December 19, 2020

I love you Yerald — Espen Haukaas (@EspenHaukaas) December 19, 2020

Se espera que el futbolista colombiano continúe con esta buena racha, que ha ayudado a que Everton vuelva a los puestos de arriba de la tabla de posiciones .