Yerry Mina: ''Pasé momentos difíciles, fui paciente y ahora llegó mi momento''

El zaguero central debutó con los 'Toffees' frente al Brighton, por Premier League, luego de pasar varios meses lesionado por un golpe en su pie.

El defensor colombiano Yerry Mina habló este jueves en rueda de prensa sobre su presente en el Everton y los momentos difíciles que pasó hasta recuperarse de su lesión luego del Mundial de Rusia 2018.

Luego de un paso irregular por el Barcelona, el defensa brilló en la Copa del Mundo, donde marcó tres goles, para luego pasar al fútbol de Inglaterra. Lastimosamente sufrió una lesión que le impidió debutar hasta el pasado 3 de noviembre.

Ante esto, Mina comentó: ''He pasado por momentos difíciles y he tratado de ser paciente, ahora feliz porque me llegó el momento. Le agradezco a mi familia y compañeros por su apoyo. Ahora al 100% quiero dar todo de mí y aportar al equipo''.

Sobre su debut, el oriundo de Guachené aceptó sentirse algo nervioso, pero aseguró que luego de los minutos se acomodó al juego y estuvo tranquilo.

''Entré y me sentí tranquilo. Pensé que iba a estar desesperado, pero me sentí bien. Estos 90 minutos en el amistoso me vinieron espectaculares para tomar confianza. Quiero hacer lo que más me gusta, que es jugar fútbol'', agregó.

El Everton visitará al Chelsea, este domingo por Premier League, donde la prensa británica pone al colombiano como posible titular.

''Estoy muy entusiasmado con la oportunidad de jugar este fin de semana. Me alegro de estar en este momento, estoy al 100%, y listo para ayudar al equipo ", afirmó.

Para finalizar, Mina también se refirió a la fama y el cariño que recibe de los hinchas del club, que lo ven como un referente pese a su corto tiempo en el equipo.

''Agradecerles a los hinchas porque me tienen en un gran aprecio, como yo a ellos. Siempre trato de ser feliz, mandar eso a mis compañeros y a los que me rodean, como los niños, que me miran desde abajo. Quiero que se lleven un buen ejemplo de mí, como siempre digo, pies en la tierra y ojos en el cielo'', concluyó.

Descargue aquí completamente gratis la aplicación de Gol Caracol Resultados