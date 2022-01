El caliente cruce entre Pellegrini y Lopetegui, al término del derbi, entre Real Betis y Sevilla

El Betis se clasificó para los cuartos de final de la Copa del Rey al imponerse por 2-1 al Sevilla en una eliminatoria que pasará a la historia con el sevillista Joan Jordán como triste protagonista, ya que el partido se tuvo se suspender el sábado al recibir el centrocampista catalán el impacto en la cabeza de un barra lanzada desde la grada cuando el equipo bético acababa de empatar.

El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, quien tuvo una larga y alterada charla con su homólogo del Betis, Manuel Pellegrini, se mostró "triste por la eliminación" de su equipo de la Copa del Rey al término de "un partido igualado", pero señaló que es necesario "poner el foco" en que su futbolista "Jordán no ha podido jugar por la agresión y un parte médico".

Lopetegui, que quiso "felicitar al Betis por su victoria", consideró "lamentable que compañeros" de profesión como algunos futbolistas del Betis a través de las redes sociales "sean capaces de poner el foco en otras cosas", pues varios de ellos insinuaron el sábado que el jugador sevillista había fingido el daño sufrido.

"O condeno o no condeno, o blanco o negro. Me toca los cojones, con perdón, que Joan Jordán no esté en el campo cuando la cabeza no la puso él ni él suspendió el partido. Estaba mareado, tenía un traumatismo craneoencefálico... El perjudicado es el agredido. ¿Cómo se ha podido jugar hoy cuando había otras opciones?", se preguntó el técnico vasco ante los periodistas.

El técnico Pellegrini dijo estar "de acuerdo con Lopetegui", en que "es un acto punible que agredan a un jugador" pero insistió en hacer "una profunda investigación" para determinar "si lo que pasó era para irse de la cancha".