"A James Rodríguez le recordé a su mamá": Aldo Corzo y el roce que se dio en Colombia vs. Perú

Aunque ya han pasado días de la derrota de la Selección Colombia con su similar de Perú, por un 1-0 en el estadio Metropolitano, de Barranquilla, en las últimas horas el defensor Aldo Corzo habló con la prensa de su país ante un incidente que tuvo con James Rodríguez, en varios pasajes del compromiso de la Eliminatorias Sudamericanas al Mundial Catar 2022.

En un ambiente distendido, Corzo habló en 'Movistar Deportes' y contó lo sucedido en medio de risas.

"Me han hecho una cantidad de memes de eso y mis hermanos me dijeron: qué hiciste, qué dijiste (a James)", indicó inicialmente el lateral de los incas.

Corzo prosiguió y agregó que "se dicen cosas normales de un partido, a uno le da cólera, más cuando se venía aguantando un resultado, en un partido caliente...(a James tocó) hacerle acordar a su mamá".

"James no me respondía, yo quería que me respondiera...Y él me dijo: cierra lo que ya saben...", finalizó Aldo Corzo, con respecto a un episodio candente en el duelo entre colombianos y peruanos, en la cancha del Metropolitano.

