"A la Selección Colombia le falta un líder, que sea fuerte y aparezca en momentos difíciles"

Aún sigue abierto el debate relacionado con la Selección Colombia y su mal cierre de 2020 en la Eliminatoria sudamericana al Mundial Catar 2022. Las dolorosas derrotas 3-0 frente a Uruguay, en Barranquilla, y 6-1 con Ecuador, en Quito, calaron hondo entre los aficionados nacionales y arreciaron las críticas de la prensa en contra de Carlos Queiroz, sus jugadores y también para los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol.

Y en medio de todo esto, este viernes GolCaracol.com habló en extenso con Aquivaldo Mosquera, quien defendió los colores del seleccionado de nuestro país en las eliminatorias a los mundiales de 2010 y 2014. En total, el otrora zaguero central tuvo 26 apariciones con la amarilla y analizó lo sucedido el 13 y el 17 de noviembre pasados con el equipo de Queiroz.

“En estos dos partidos el nivel estuvo bajo, son grandes futbolistas los de Selección, pero no se notó la intensidad que normalmente se tenía en esa clase de partidos. No son malos jugadores, no; no hay algún problema interno, es más por el bajo nivel que tuvieron”, explicó de entrada Mosquera.

Acá los conceptos más relevantes de Aquivaldo Mosquera:

*Las goleadas en contra

“Pues sinceramente no quisiera estar en los zapatos de ninguno de ellos, de los jugadores de Selección Colombia. Nadie quiere eso y menos representando a la Selección. Debemos exigirles a los jugadores que den el máximo, lastimosamente la imagen no fue buena, pero la pueden cambiar”.

*La Selección de hoy

“La comodidad siempre ha existido y me incluyo. Donde vamos nos atienden muy bien, tenemos las mejores cosas. Al futbolista hay que cuidarlo, es una profesión complicada, representar a un país no es fácil, pero falta un líder, que sea fuerte y aparezca en los momentos difíciles, eso es lo que hace falta”.

*El futuro de Queiroz

“Si lo que piensan es sacarlo (a Queiroz) deben hacerlo ya. Si se deja más tiempo, pasará alguna cosa más. Ahora enfrentaremos a Brasil y será difícil, pero si lo vamos a hacer no hay que esperar más tiempo”.

*Los líderes de Pékerman

“Cuando yo estuve en Selección Colombia había muchos líderes en ese momento y los problemas se arreglaban solitos. El profe Pékerman a veces ni se daba cuenta cuando se arreglaban las cosas. Estaban Mario Yepes, Faryd Mondragón, Amaranto Perea. Ahí se arreglaban las cosas. Jugadores de carácter".