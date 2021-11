"A los jugadores de Colombia les dije que eviten distraerse con el comportamiento arbitral"

Es evidente que los partidos entre Colombia y Brasil del último tiempo han tenido polémicas arbitrales. Solamente basta recordar lo sucedido con Néstor Pitana en la pasada Copa América. Y en Eliminatoria Sudamericana, en el mes de octubre, se reclamó por parte de los nuestros una supuesta mano en el área de Rapinha.

Reinaldo Rueda: "James Rodríguez viene dando una buena respuesta en cada una de los entrenamientos"

Ahora ante un nuevo compromiso entre colombianos y brasileños, el profesor Reinaldo Rueda habló en rueda de prensa y contó sobre algunas charlas que ha tenido con sus dirigidos.

"La recomendación para el plantel ahora es la de evitar ese desgaste (con los árbitros), caer en esa situación, evitar distraerse con el comportamiento arbitral, evitar salirse del foco del juego, y quedamos en eso. Esa fue una de las solicitudes que le hice a los jugadores", dijo el vallecaucano.

De igual forma para el seleccionado colombiano existe una amenaza latente, ya que 13 jugadores están con una tarjeta amarilla y de ver otra este jueves en Sao Paulo, quedarían por fuera del partido del 16 de noviembre contra Paraguay, en Barranquilla.

Tite: "La Selección Colombia es de mundiales, calificada, de enfrentamientos fuertes"

Publicidad

"Es un tema que hemos venido evaluando, no es fácil, pero primero es sábado que domingo, le pedimos a los jugadores que no piensen en el mañana, pero yo como entrenador sí lo pienso. E un tema para pensarlo, le he estado dando muchas vueltas, y me tomaré estas horas, formando un once sin ellos o con ellos, con las posiciones en las que se corre riesgo con la tarjeta. Ojala tengamos un comportamiento arbitral brillante y evitar que acumulemos hombres con sanciones para el siguiente juego", finalizó Rueda Rivera.

Hay que indicar que el duelo en territorio brasileño será arbitrado por el chileno Roberto Tobar.

Newcastle conmemoró el cumpleaños de Faustino Asprilla con una espectacular jugada

Brasil y Colombia jugarán este jueves, a las 7:30 p.m., en el estadio Arena Corinthians y se podrá ver EN VIVO con Gol Caracol y www.golcaracol.com.