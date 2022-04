"A pasar la página de la eliminación de la Selección Colombia, trabajar desde ya y no dar ventajas"

Continúan las repercusiones de la eliminación de la Selección Colombia, que no estará en Qatar 2022 y, por ende, no podrá disputar su tercer Mundial consecutivo, tras haber estado en Brasil 2014, donde firmó la mejor presentación de su historia al llegar a cuartos de final, y en Rusia 2018.

En esta ocasión, quien habló fue Julio Comesaña, director técnico de Independiente Medellín y gran conocedor de nuestro fútbol, en entrevista con el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio' , este jueves 7 de abril, dejando claro lo que se debe hacer, pensando en lo que se avecina.

"Este es un tema de mucho fondo, pero Colombia no fue capaz, en el terreno de juego, de derrotar a sus adversarios en los duelos clave. Ahora, no sé las razones porque desconozco cómo trabajaron, qué decisiones tomaron. Es una lástima, pero es una realidad; hay que dar vuelta a la página, empezar a trabajar en seguida, no esperar tres o cuatro meses y no dar ventajas como pasó la vez pasada", sentenció.

Hasta el momento, todo es una incógnita sobre lo que pasará con el futuro de Reinaldo Rueda, quien ofició como director técnico de la 'tricolor', en las recientes Eliminatorias Sudamericanas. Por eso, se deberá aguardar por la decisión final que se tome desde la Federación Colombiana de Fútbol.