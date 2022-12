¿A Sebastián Villa le sigue pasando factura en Selección Colombia su lío de violencia de género?

Este martes se conoció la convocatoria de la Selección Colombia para los próximos juegos de las Eliminatorias al Mundial de Catar 2022 : frente a Perú y Argentina. Sebastián Villa , del registro de Boca Juniors, fue uno de los grandes ausentes.

Convocatoria de la Selección Colombia para juegos frente a Perú y Argentina

El delantero de Boca Juniors pasa por un buen momento futbolístico en Argentina, pero un problema externo sería la causa del no llamado por parte de Reinaldo Rueda .

Cabe recordar, que el antioqueño tuvo un lío de violencia de género en el mes de abril de 2020, cuando su expareja, Daniela Cortés, denunció a través de redes sociales golpes y amenazas por parte del futbolista. Esto trascendió a los estrados judiciales en Argentina, algo que aún no se ha solucionado, ni dictado sentencia.

La Selección Colombia y sus delanteros: hay goles para enfrentar a Perú y Argentina

Si bien, en los primeros meses, el exfutbolista de Tolima fue apartado del plantel de Boca, poco a poco se fue integrando a los 'xeneizes' y se convirtió en un indiscutible para Miguel Ángel Russo gracias a su velocidad, trabajo de banda y hasta por su mejora a la hora de definir. Pero, el caso en Colombia no es el mismo.

Desde su problema en el país del sur, no recibió convocatorias por parte de Carlos Queiroz ni en la actual y naciente era de Reinaldo Rueda.

Ese inconveniente más allá de los terrenos de juego no se ha borrado y por lo menos, hasta que el 'cafetero' no arregle totalmente su situación legal, no sería tenido en cuenta para vestir la camiseta tricolor.